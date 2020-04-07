Стало известно, кто займёт место Джонсона в случае заражения Рааба COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d9cadf4-78ca-11ea-8d4e-fa163e074e61_660.jpg Риши Сунак Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак будет исполнять обязанности премьер-министра, если министр иностранных дел Доминик Рааб заразится коронавирусом.

Сейчас глава внешнеполитического ведомства взял на себя обязанности главы кабмина Бориса Джонсона, который находится в отделении интенсивной терапии из-за инфицирования COVID-19. Состояние здоровья премьера стабильное, он находится в хорошем расположении духа, заявил его пресс-секретарь. По его словам, у Джонсона нет пневмонии.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.