Стало известно, когда ДНР перейдет под контроль союзных сил Замминистра информации ДНР: территория республики будет полностью освобождена от ВСУ до конца августа

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Территория Донецкой Народной Республики полностью перейдет под контроль союзных сил до конца августа, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live». Чиновник уточнил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет и не может отвечать за ход боевых действий в Донбассе.

Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью, — сказал Безсонов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация России на Украине закончится к концу этого года. Он отметил, что поставки вооружений украинской армии со стороны западных союзников вынуждают военных из Донецка не останавливаться на границах республики. По его словам, в первую очередь военизированные формирования ДНР и ЛНР должны обеспечить безопасность гражданских.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что географические задачи спецоперации на Украине могут быть расширены, если Запад передаст Киеву дальнобойное оружие. Он пояснил, что Москва не может допустить нахождения на подконтрольной киевским властям территории оружия, представляющего прямую угрозу России и республикам Донбасса.