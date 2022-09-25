Стало известно, когда были взяты в плен последние 20 бойцов полка «Азов» ТАСС: около 20 бойцов подразделений ВСУ взяли в плен в августе при попытке покинуть «Азовсталь»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы военных подразделений Минобороны РФ и ДНР в конце августа взяли в плен около 20 оставшихся украинских солдат, входящих в состав «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и других формирований ВСУ, не сдавшихся в плен 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ДНР. По информации агентства, украинские военнослужащие были взяты в плен во время попыткы покинуть территорию завода «Азовсталь».

Порядка 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки покинуть территорию завода в конце августа этого года, — сообщил собеседник агентства.

В Минобороны данную информацию не подтвердили. При этом российский адвокат Игорь Вагин, представляющий интересы военнопленных на территории ДНР и ЛНР, подтвердил ТАСС данные сведения, отказавшись от комментариев.

20 мая в Минобороны РФ сообщили, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была полностью освобождена. В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались в плен 2439 нацистов полка «Азов» и украинских военных, заблокированных на предприятии. Минобороны также подтвердило, что командир «Азова» Денис Прокопенко «был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».