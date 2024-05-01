Стало известно, какой ультиматум получат ВСУ по поводу Одессы Генерал Липовой: ВС РФ не будут брать Одессу в лоб, ВСУ предложат сдаться

Фото: МО Украины

Российские войска вряд ли будут штурмовать Одессу, учитывая, что речь идет о крупном портовом городе, считает Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. В беседе с NEWS.ru он предположил, что Одессу, скорее всего, блокируют, предложив окруженным силам противника сложить оружие.

Взятие под контроль Одессы — вопрос времени для России. Предположу, что штурма не будет, никто не пойдут в лобовую атаку на огромный портовый мегаполис. Скорее всего, Одессу окружат, блокируют и предложат ВСУ сдаться в виде ультиматума. В случае отказа очаги сопротивления ВСУ будут уничтожены, но лобового штурма не будет, уверен. Это огромный город, разрушения никому не нужны, — сказал эксперт.

Липовой также считает, что российской армии необходимо установить контроль над Николаевом, Харьковом и Киевом. Эти города генерал назвал исторически русскими.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По словам подпольщика, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.