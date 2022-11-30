Стало известно, какой потолок цены на нефть установит ЕС РИА Новости: ЕС может установить потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель

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Евросоюз, скорее всего, установит потолок цены на российскую нефть на уровне $62 за баррель, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. Он также подчеркнул, что Еврокомиссия не планирует сдвигать крайний срок введения эмбарго на импорт российского черного золота по морю.

Комиссия ЕС первоначально предлагала $65–70 за баррель в качестве ценового потолка на российскую нефть. Последнее предложение, после недавних переговоров, было на уровне $62. Однако отдельные страны-члены, в том числе Польша, настаивают на дальнейшем снижении. Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже $62, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС, — сказал собеседник агентства.

По его словам, идея продления срока эмбарго на поставки нефти из РФ звучала в ходе обсуждений, однако была отклонена по разным причинам. При этом собеседник агентства отметил, что на Еврокомиссию оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. При этом переговоры находились в тупике из-за позиции некоторых стран. Этот уровень потолка считали высоким в Польше и в странах Прибалтики.

Аналитик Игорь Юшков ранее сообщил, что страны Евросоюза боятся установить слишком низкий потолок цен на российскую нефть, поскольку такая мера, вероятно, станет причиной сокращения экспорта из РФ. По его мнению, если Москва уменьшит добычу нефти, это вызовет еще больший дефицит и подорожает любая другая нефть. Аналитик подчеркнул, что обсуждаемый потолок на уровне $65–70 за баррель укладывается в рыночную стоимость российской нефти.