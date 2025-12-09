ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 17:53

Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны

Военэксперт Матвийчук: ФРГ будет применять БМП Puma и Marder в случае конфликта

Marder Marder Фото: Roman Denisov/Global Look Press
Германия может применить боевые машины пехоты Puma и Marder в случае глобального военного конфликта в Европе, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. При этом он подчеркнул, что российское оружие значительно превосходит немецкие разработки.

Германия считает, что в условиях привлечения ее войск на европейский театр военных действий смешанное применение Marder и Puma будет решать те проблемы, которые встанут перед их батальонами и бригадами. Нет, [нам не стоит опасаться]. Они всегда делают жареные анонсированные вбросы. Puma — это супероружие? На самом деле это обыкновенный БТР с более-менее усиленной защитой. Там постарались установить двадцатимиллиметровую пушку. Если сравнить с нашими БТР и нашей техникой, он ни в какое сравнение не идет, — объяснил Матвийчук.

Военэксперт добавил, что Германия уже давно разрабатывала БМП Puma. По его словам, это достаточно маневренная техника, в то время как Marder считается более тяжелой и неповоротливой.

Ранее полковник Виктор Баранец заявил, что российская армия находит слабые места Вооруженных сил Украины и растягивает их оборону по всей линии фронта. По его словам, наступление РФ на одном из направлений заставляет Украину перебрасывать резервы с другого участка.

Софья Якимова
