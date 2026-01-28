Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО

Европейские страны стремятся к тому, чтобы решения в НАТО принимались на основе большинства голосов, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, в процессе голосования также будут учитываться количественный состав государств и численность их населения.

Европейцы хотят перейти к принципу единогласия в решении вопросов внешней политики и безопасности квалифицированным большинством не только в Евросоюзе, но и в НАТО. Могут выдвигаться решения, которые не выгодны Франции, Германии и, допустим, Италии — самым населенным государствам ЕС, а страны Балтии и прочая «мелочь» их продавливают. Чтобы такого в дальнейшем не происходило, они хотят учитывать количество стран и их население, — поделился Светов.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас предложила рассмотреть возможность постепенного перехода к квалифицированному большинству при принятии решений в сфере общей внешней политики и политики безопасности ЕС. По ее мнению, нынешнее правило единогласного голосования снижает эффективность процесса и часто используется некоторыми странами для манипуляций.