Стало известно, как Украина отнеслась к поставкам списанных кораблей Неижпапа: Украина будет рада получить два списанных британских корабля

Фото: Flickr/Phil Guest

Украина с радостью примет два британских военных корабля, которые планируется досрочно списать из состава Королевского флота из-за дефицита морского персонала, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в беседе с британским телеканалом Sky News. По его словам, военно-морским силам Киева необходимы боевые корабли для поддержания флота.

Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем очень рады, — заявил Алексей Неижпапа.

Напомним, в 2024 году из состава ВМС Великобритании будут выведены два фрегата из-за проблем с набором личного состава. Проходящие на них службу моряки будут перенаправлены на другие корабли. Речь идет о фрегатах типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll.

Еще одной причиной вывода этих кораблей из состава королевских ВМС является то, что они нуждаются в ремонте. Он может растянуться на несколько лет, поэтому командование сочло экономически невыгодным начинать его.

После списания HMS Westminster и HMS Argyll на вооружении ВМС Великобритании останется всего девять фрегатов. Выведенные из строя корабли, по словам собеседников издания, могут быть переданы одной из стран-союзниц.