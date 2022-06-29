Стало известно, что украинский спецназ воюет на Донбассе с нашивками США

Фото: Grace Gerlach/U.S. Marine Corps

Материальная поддержка Запада Украине олицетворяет то, что украинский спецназ воюет на Донбассе с нашивками американских военнослужащих, также они западные ПЗРК и бельгийские штурмовые винтовки, заявили американские аналитики. Помимо этого, киевскому режиму предоставили доступ к разведданным со спутников США, пишет Live 24.

Лучше всего материальную поддержку Запада олицетворяет то, что украинский спецназ воюет в спорном Донбассе с нашивками с флагом США, новыми ПЗРК западного производства и бельгийскими и американскими штурмовыми винтовками, — заявили аналитики.

Они уточнили, что на украинскую сторону также работает целая сеть шпионов и спецслужб, в частности — ЦРУ, которые снабжают киевский режим полезной информацией. Помимо этого, Украине помогают и западные инструкторы из Литвы, Канады, Франции и Великобритании. Они обучают бойцов ВСУ и обеспечивают сухопутный канал для доставки оружия и другой помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал у НАТО больше денег и увеличения поставок оружия. В ходе саммита Альянса, проходящего в Мадриде, политик указал, что Киеву требуется $5 млрд ежемесячно.