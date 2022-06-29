Зеленский потребовал у НАТО больше оружия и денег Зеленский потребовал от НАТО $5 млрд в месяц и еще больше оружия

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у НАТО больше денег и увеличения поставок оружия. В ходе саммита Альянса, проходящего в Мадриде, политик указал, что Киеву требуется $5 млрд ежемесячно, передает РИА Новости.

Помочь Украине сейчас закончить этот конфликт победой на поле боя, то есть дать реально сильный ответ на действия России — это то, что нужно и нам, и всему Альянсу, всему евро-атлантическому сообществу, — заявил президент Украины во время выступления.

Кроме того, Зеленский считает, что НАТО необходимо новое понимание восточного фланга. Политик считает, что Альянсу следует убрать «серую зону», чтобы гарантировать себе безопасность, а это, по мнению Киева, возможно только при участии Украины.

Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что конфликт Киева с Москвой должен быть разрешен исключительно «на поле боя». По этой причине НАТО продолжит помогать Киеву, заверил политик.