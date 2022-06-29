НАТО — Зеленскому: конфликт нужно решить только на поле боя Премьер Бельгии Де Кроо: НАТО заявила Зеленскому о необходимости выиграть на поле боя

Фото: nato/flickr.com

Конфликт с Россией должен быть разрешен только на поле боя, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо в адрес президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита НАТО. По этой причине Альянс будет продолжать помогать Киеву, добавил бельгийский политик.

У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что противостояние может быть выиграно только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя, — цитирует Де Кроо ТАСС.

Накануне президент Украины заявил, что вооруженный конфликт завершится победой его страны. Зеленский заявил о намерении вытеснить российских военных в ближайшее время.