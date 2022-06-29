Зеленский заявил, что конфликт с Россией завершится победой Украины

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз выразил уверенность в том, что конфликт с Россией завершится победой его страны. В интервью американскому телеканалу NBC он заявил, что российские военные в ближайшее время будут вытеснены с украинской территории.

Как бы трудно ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли, — заявил он.

Зеленский также говорил о том, насколько для Украины сейчас важно бороться за свою независимость, насколько актуальна для Киева поддержка от всего мира. Он отметил, что текущая ситуация складывается крайне сложно для Киева, но пока ему удается справляться. По словам Зеленского, одной Украине точно не выстоять, страна очень рассчитывает на помощь от Соединенных Штатов.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены Совета Безопасности ООН начинают постепенно уставать говорить только про Украину и что театральные трюки украинского президента Владимира Зеленского уже не помогают поднять «градус дискуссии» на новых заседаниях. Совбез теперь обсуждает Украину раз в неделю, написал он.