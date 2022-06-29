Полянский заявил о бесполезности «театральных трюков» Зеленского в Совбезе Зампостпреда России при ООН Полянский: Совбез начинает уставать от украинской тематики

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Владимир Зеленский

Члены Совета Безопасности ООН начинают постепенно уставать говорить только про Украину, и театральные трюки украинского президента Владимира Зеленского уже не помогают поднять «градус дискуссии» на новых заседаниях, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Совбез теперь обсуждает Украину раз в неделю, написал он в своём Telegram-канале.

Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять «градус дискуссии» в Совете, — написал Полянский.

Он отметил, что антироссийские настроения в Совете Безопасности никуда не исчезают, однако звучат не настолько громко, как еще несколько месяцев назад. От украинского кризиса все постепенно устают, и это можно заметить невооруженным глазом. По словам Полянского, у западных коллег появляется все больше вопросов о том, насколько правдивы обвинения и в целом тезисы со стороны Украины.

Дипломат добавил, что в минувший вторник делегация России постаралась продемонстрировать своим оппонентам, как работает на Украине так называемая «фабрика фейков» — начиная от «русского корабля» на Змеином острое и заканчивая «ракетным ударом» по ТЦ в Кременчуге.

Ранее Дмитрий Полянский объяснил, зачем Киеву нужна была провокация в Кременчуге. Дипломат сказал, что Киеву была нужна вторая «а-ля Буча», чтобы «взбодрить» мировую общественность и нивелировать усталость от Украины.