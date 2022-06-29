Россия назвала провокацию в Кременчуге попыткой привлечь внимание к Киеву

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил, зачем Киеву нужна была провокация в Кременчуге. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по вопросу Украины, сообщается на сайте российского представительства.

Дипломат считает, что Киеву была нужна вторая «а-ля Буча», чтобы «взбодрить» мировую общественность и нивелировать усталость от Украины. Полянский отметил, что подбрасывать трупы имело бы смысл на территориях, вернувшихся под контроль киевского режима. Но российская армия уже давно ниоткуда не уходила и, вероятно, тогда возникла мысль о провокации нового типа — якобы нанесённом ударе по торговому центру в Кременчуге.

Однако, подчеркнул российский представитель, Вооружённые силы РФ нанесли удар по ангарам с западным вооружением, а не по торговому центру.

Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего. Но от взрывной волны не пострадали даже находящиеся внутри торгового центра товары, — обратил внимание Полянский.

Дипломат отметил, что не пострадали и соседние с торговым центром дома, в которых даже не выбиты стёкла. А такое возможно, если только ракета взорвалась на значительном расстоянии. Детонация хранившихся на складах боеприпасов вызвала пожар, который затем перекинулся на здание ТЦ, отметил первый зампостпреда.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины намеренно хранят вооружения, получаемые от Запада, в центрах городов. Киев использует мирное население в качестве живого щита.