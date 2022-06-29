Полянский: Киев специально хранит западное оружие в центрах городов Зампостпреда при ООН Полянский: Киев специально держит западное оружие в центрах городов

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Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины намеренно хранят вооружения, получаемые от Запада, в центрах городов. Киев использует мирное население в качестве живого щита, отметил он на заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Вы должны понимать, что поставки оружия <...> были и остаются для нас законными военными целями, как и наёмники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наёмники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями, — подчеркнул российский представитель.

Полянский уточнил, что ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин, по которым Россия нанесла удар 27 июня, были для неё именно такими целями.

Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит, — рассказал первый зампостпреда.

Он добавил, что такие действия киевских властей на Западе стараются не замечать, тем самым девальвируя ценности, которые пытаются продвигать.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Попаданием высокоточных ракет российские войска уничтожили иностранную бронетехнику с оружием и боеприпасами. Он добавил, что детонация снарядов на складах привела к пожару в закрытом торговом центре.