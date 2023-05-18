Стало известно, что Джонсон хотел набить морду Макрону Пресс-секретарь Джонсона рассказал, что экс-премьер Британии хотел набить морду Макрону

Фото: Aurelien Morissard, via www.imag/Global Look Press

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал набить морду президенту Франции Эммануэлю Макрону и назвал его подхалимом Владимира Путина, рассказал бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC. По его словам, конфликт произошел, когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, а французский лидер «подлил масла в огонь».

Когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса Джонсона, его слова были на первой полосе Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки, — сообщил Харри.

Отношения между лидерами стабилизировались лишь через несколько недель на встрече в Германии в июне прошлого года.

Ранее издание The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV сообщило, что сотрудники аппарата экс-премьера Великобритании, на тот момент еще Джонсона, занимались сексом на его скандальной вечеринке в разгар пандемии коронавируса. Вечеринка состоялась в апреле 2021 года, за день до похорон мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.