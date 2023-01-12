The Times: помощники Джонсона занимались сексом на его вечеринке в локдаун

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Сотрудники аппарата экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона занимались сексом на его скандальной вечеринке в разгар пандемии коронавируса, сообщает The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV. Вечеринка состоялась в апреле 2021 года, за день до похорон мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.

В одном из эпизодов подкаста сообщается, что минимум две пары помощников Джонсона вступали в интимные связи во время вечеринки, которая продолжалась далеко за полночь. «Многочисленные свидетели», видели, как два человека «щупали друг друга» и обнимались на кухне, после чего направились в темную комнату, из которой через некоторое время вышли «взволнованными». Другую пару заметили, когда они зашли в офис с выключенным светом.

В январе прошлого года британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. 25 мая в Британии опубликовали доклад по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. В нем говорится, что корпоративная культура в резиденции премьер-министра, предполагавшая проведение вечеринок в разгар пандемии, не выдерживает критики и должна быть пересмотрена.

В частности, Грэй пришла к выводу, что высшее руководство, как политическое, так и со стороны госслужбы, должно понести ответственность за посещение и проведение вечеринок.

Сам Джонсон взялна себя ответственность за участие в «винных вечеринках», одновременно призвав общественность «двигаться дальше» от этого скандала, поскольку, по его словам, все уроки из него были извлечены.