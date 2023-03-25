Стало известно число бойцов Интернационального легиона Украины The NYT: в Интернациональном легионе Украины насчитывается около 1,5 тысячи бойцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Интернациональном легионе Украины насчитывается около 1,5 тысячи бойцов, а не 20 тысяч, как сообщали официальные власти республики, говорится в статье The New York Times (The NYT). Обозреватели, пообщавшись с членами организации, выяснили, что международный легион был сформирован наспех и биографии каждого добровольца проверяли поверхностно. Одни оказались опытными бойцами, другие пытались заработать, а кто-то вовсе перешел на сторону России.

Украинские официальные лица первоначально хвастались 20 000 потенциальных добровольцев Легиона, но на самом деле их завербовали гораздо меньше. В настоящее время в организации насчитывается около 1500 членов, — говорится в материале.

Обозреватели пишут, что сейчас вербовка застопорилась. В частности, Вашингтонский проект по борьбе с экстремизмом сообщал, что Легион и связанные с ним группы «продолжают представлять лиц, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей». Журналисты выяснили, что новобранцев также ищут среди афганских солдат, бежавших от Талибана (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В свою очередь ветеран ВС США Ноктис Дрейвен обратился в соцсетях к американским легионерам, участвующим в боях на Украине, с призывом трезво оценить ситуацию и задуматься о возвращении на родину. Он подчеркнул, что российские военнослужащие — это профессиональная армия, и отметил, что цена заблуждения может быть очень высокой.