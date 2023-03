В Интернациональном легионе Украины насчитывается около 1,5 тысячи бойцов, а не 20 тысяч, как сообщали официальные власти республики, говорится в статье The New York Times (The NYT). Обозреватели, пообщавшись с членами организации, выяснили, что международный легион был сформирован наспех и биографии каждого добровольца проверяли поверхностно. Одни оказались опытными бойцами, другие пытались заработать, а кто-то вовсе перешел на сторону России.