Столтенберг назвал сроки реализации плана по усилению готовности сил НАТО Столтенберг: план по усилению готовности сил НАТО в Европе будет реализован в 2023 году

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План по масштабному усилению готовности сил НАТО в Европе планируется реализовать в 2023 году, заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг перед началом саммита в Мадриде. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами для обороны территорий Альянса на восточном фланге.

Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы по плану в следующем году, — сказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо нынешних 40 тысяч. Страны военно-политического блока создадут склады вооружений и расположат на восточном фланге войска, подготовленные для боевых действий. Также планируется разместить военное оборудование и топливо на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости.