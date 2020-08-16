Стали известны подробности знакомства Меган Маркл и принца Уильяма

https://static.news.ru/photo/d20c8cfa-dfcd-11ea-a518-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Книга Омида Скоби и Кэролин Дюран «В поисках счастья» о жизни Меган Маркл и принца Гарри содержит подробности знакомства герцога герцогини Саксесской с братом своего избранника принцем Уильямом.

Уильям принял их в ноябре 2017 года, передаёт Elle. В тот день Кейт Миддлтон, жена герцога Кембриджского, была в отъезде. В связи с этим ему пришлось самому встречать родственника.

Я с нетерпением ждал возможности увидеть, наконец, девушку, ставшую причиной появления глупой улыбки, которая теперь не сходит с лица Гарри! — рассказал он о своих ощущениях.

После встречи Гарри рассказал своему брату, что хочет жениться на Маркл. Он ответил, что следует присмотреться к израннице, а принимать поспешных решений не стоит.

Как писал NEWS.ru, супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о том, что чувствовала себя «незащищённой» во время пребывания в королевской семье в разгар скандала вокруг публикации в таблоиде The Mail on Sunday.

8 января 2020 года герцоги Сассекские отказались от звания членов королевской семьи (герцогские титулы остались при них) — решение вступило в силу 1 апреля. Это означает, что теперь Гарри и Маркл должны сами себя обеспечивать (ранее это происходило за государственный счёт) и не обязаны присутствовать на протокольных мероприятиях. При этом принц всё ещё остаётся наследником британского престола, хотя и занимает четвёртое место в очереди на трон.