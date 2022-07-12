В Турции назвали дату и место встречи по зерновому вопросу на Украине В Стамбуле 13 июля пройдут переговоры Турции, России, Украины и ООН по зерновому вопросу

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Встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта зерна пройдет 13 июля в Стамбуле, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. По его словам, которые приводит ТАСС, речь будет идти о вывозе зерна морским путем.

Завтра в Стамбуле пройдет встреча военных делегаций Турции, РФ, Украины и представителей ООН по вопросу вывоза зерна морским путем из портов Украины на международные рынки, — говорится в заявлении министра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна. Он пояснил, что в настоящее время безопасность, которую гарантирует Россия, не устраивает Киев, так как власти не доверяют Москве. По его словам, речь идет о безопасности кораблей различных стран, которые будут осуществлять погрузку.

До этого Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.