На Украине рассказали, за сколько солдат ВСУ может «откосить» от передовой «Страна.ua»: бойцы ВСУ могут откупиться от поездки на передовую за 15 тысяч гривен

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные могут избежать отправки на передовую, откупившись за 10–15 тысяч гривен, сообщает «Страна.ua». Издание также указывает, что за половину суммы «боевой» надбавки в 100 тысяч гривен украинский военный может числиться на передовой, однако на самом деле служить на второй или третьей линиях фронта. При этом чтобы уйти в положенный по закону отпуск, военный должен заплатить от 20 тысяч гривен.

За 10–15 тысяч гривен солдат или сержант может купить возможность не быть направленным на передовую, — следует из текста материала.

Ранее Государственное бюро расследований Украины раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для ВСУ. В ходе обысков силовики изъяли порядка 30 тысяч банок тушенки, а также около 4 млн гривен в разной валюте (примерно $108 тысяч).

Сотрудники ГБР ранее уличили чиновников подконтрольной Киеву части Запорожья во взятках. Те получали незаконные вознаграждения от жителей региона за оформление разрешений на выезд в районы, контролируемые российскими войсками. Ежедневная незаконная прибыль участников преступной группы составляла 2 млн гривен (порядка $54 тысяч).