США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса

Второй день переговоров делегатов из США и Украины кончился безрезультатно, заявил в своем Telegram-канале журналист ИС «Вести» Евгений Поддубный. По информации источников военкора, американская сторона предпринимала попытки убедить киевское руководство начать отвод подразделений ВСУ с удерживаемых территорий Донбасса. Однако достичь консенсуса делегатам так и не удалось.

Не договорились. Трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина сейчас приостановлены, — подчеркнул журналист.

Сложившаяся ситуация привела к заморозке контактов в более широком составе. Как указал Поддубный, о сроках возможного возобновления диалога сторон пока ничего не известно.

Ранее стало известно, что делегации США и Украины в Майами провели конструктивные встречи. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф по итогам встречи сообщил, что стороны обсудили «оставшиеся вопросы», которые должны приблизить мирное соглашение.