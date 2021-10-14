США потребовали, чтобы Россия лучше заботилась об энергобезопасности Европы

В Госдепартаменте США заявили, что Россия плохо заботится об энергетической безопасности Евросоюза и должна делать это лучше. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Переговоры проходили без представителей СМИ на территории Госдепа и продолжались около часа.

Первый замгоссекретаря Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, — говорится в сообщении Госдепа.

Помимо этого Шерман потребовала, как и её коллеги ранее, чтобы власти РФ взяли на себя «более твёрдые, определённые в масштабах страны» обязательства по вкладу в Парижские соглашения по климату. В частности, Россия, по мнению американцев, обязана стремиться к снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Также представители США и России обсудили экономические вопросы. Американцы хотят, чтобы Москва «обеспечила справедливое отношение к компаниям США» на своём рынке.

Ранее сам Алексей Оверчук назвал отличной встречу в Госдепартаменте США, где его принимала первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Оверчук возглавляет российскую делегацию на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в Вашингтоне.