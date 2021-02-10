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Европа

Фото выписки подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС попало в Сеть

20:48, 10 февраля 2021 32
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликована выписка из поданной заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европейского союза.

Соответствующий скриншот из общеевропейской системы подачи заявок появился в Twitter-аккаунте вакцины.

В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку «Спутника V» для ответа, мы прикрепляем выписку из этой заявки, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что заявка была подана 29 января. При этом скриншот содержит информацию с портала, на главной странице которого указаны ведомства европейских стран, которые получают документы через эту систему. EMA не значится в этом списке.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, несмотря на заявления разработчиков. В агентстве отметили, что ведут диалог с разработчиками «Спутника V» для определения следующих шагов, писал NEWS.ru.

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