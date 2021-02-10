Фото выписки подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/5987ea04-6bc8-11eb-986c-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликована выписка из поданной заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европейского союза.

Соответствующий скриншот из общеевропейской системы подачи заявок появился в Twitter-аккаунте вакцины.

В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку «Спутника V» для ответа, мы прикрепляем выписку из этой заявки, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что заявка была подана 29 января. При этом скриншот содержит информацию с портала, на главной странице которого указаны ведомства европейских стран, которые получают документы через эту систему. EMA не значится в этом списке.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV . pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, несмотря на заявления разработчиков. В агентстве отметили, что ведут диалог с разработчиками «Спутника V» для определения следующих шагов, писал NEWS.ru.