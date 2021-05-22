https://static.news.ru/photo/d2747c3e-bbb4-11eb-bcfa-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе до конца июня. Об этом ТАСС заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

По словам чиновника, со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) нет никаких проблем для регистрации, если есть вся необходимая документация и доказательная база. Как пояснил Бартоло, регистрация препарата произойдёт в этом или следующем месяце.

Насколько мне известно, процесс идёт, — сказал он.

По мнению министра, ряд европейских стран всё-таки начнут выпускать у себя «Спутник V», поскольку это в общих интересах. Он рассказал, что лично знает многих мальтийцев, которые привились российской вакциной и прекрасно себя чувствуют.

Эварист Бартоло также уверен, что после сертификации «Спутника V» в ЕС и возобновления прямых рейсов из Москвы у российских туристов «вообще не будет проблем» с посещением Мальты.

Ранее вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию. Он пояснил, что названные страны смогут впустить туристов из РФ после того, как вакцина «Спутник V» будет одобрена в Евросоюзе.

Всего в России зарегистрированы три вакцины: разработанный в центре имени Гамалеи Минздрава «Спутник V», созданный в центре имени Чумакова РАН «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.