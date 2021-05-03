Названы страны Европы, которые летом могут открыть границы для россиян

https://static.news.ru/photo/c34e4856-ac6a-11eb-a0ff-96000091f725_660.jpg Фото: Georges Schneider/XinHua/Global Look Press

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию, сообщает URA.RU.

По его словам, названные страны могут впустить туристов из России после того, как вакцина «Спутник V» будет одобрена в Евросоюзе.

Конкретно мы говорим об Италии. Греция уже признала [вакцину] фактически. Возможно, Германия. Она же собирается приобретать её (вакцину). Австрия — то же самое, — отметил вице-президент Союза туриндустрии.

Он добавил, что каждая страна будет принимать решение самостоятельно в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Юрий Барзыкин рассказал, когда возобновится авиасообщение с Хорватией и Черногорией. По его словам, это произойдёт в ближайшее время. Барзыкин уточнил, что эти страны не смогут стать альтернативой Турции для отдыха россиян. По его словам, турпоток в Хорватию и Черногорию несопоставим с количеством желающих отдохнуть в восточной стране.