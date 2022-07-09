Spiegel рассказал, как президент Германии поставил на место Зеленского Spiegel: Штайнмайер в жесткой форме потребовал извинений от Зеленского за отмену визита

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений об отмене его визита в Киев, пишет издание Spiegel со ссылкой на источники в обеих столицах. По его сведениям, беседа все-таки примирила обе стороны, хотя накал страстей в ее ходе был достаточно высоким.

Официально позже объявили, что обмен мнениями был «очень важен» для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера, — сообщает издание.

По информации журналистов, Зеленский отметил, что ничего не знал об отмене визита Штайнмайера в Киев и выразил свои глубочайшие сожаления, после чего предложил немецкому лидеру перенести дату своей поездки. Однако Штайнмайер сказал, что сначала нужно в подробностях обсудить отмену его прошлого визита, и только потом планировать новый. Зеленский несколько раз пытался сменить тему, и только с третьего раза его попытка увенчалась успехом.

Франк-Вальтер Штайнмайер собирался побывать на Украине еще в апреле этого года. Но в Киеве сказали, что его визит нежелателен. Уточнялось, что причиной всему стал отказ Берлина принимать резкие решения по эмбарго российской нефти, а также по дополнительной помощи для Украины. Отмена поездки привела к росту напряженности между двумя странами. Однако в итоге Штайнмайер все-таки побывал в украинской столице и выступил там на брифинге.