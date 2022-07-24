Spectator: Орбан предал ЕС из-за России Spectator: премьер-министр Венгрии Орбан предал ЕС из-за России

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по нормализации отношений с Россией воспринимается Европейским союзом как предательство, написал в статье для журнала Spectator аналитик Уильям Наттрасс. По его мнению, это показатель того, что ЕС утратил единство по украинскому вопросу на фоне экономических проблем. Автор полагает, что антироссийский санкции «провалились».

Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания блоком утверждений о своей энергетической зависимости от Москвы, — пишет обозреватель.

Наттрасс также отметил, что Венгрия заинтересована в строительстве двух ядерных реакторов в стране при участии российской государственной компанией «Росатом».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко ранее обвинил венгерского премьера в «российской пропаганде». В качестве аргумента он привел высказывание главы венгерского кабмина о том, что санкции «не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе».

Орбан заявлял, что антироссийские санкции не сломали Москву, в то время как в Европе начались отставки политических лидеров, экономический кризис и жесткая инфляция. Он также упрекнул Китай, Индию, Бразилию и другие страны в том, что они демонстративно остались в стороне от конфликта Запада и России.