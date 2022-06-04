Агенты США и Польши пытаются вывезти оборудование с завода «Мотор Сич»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники западных спецслужб пытаются вывезти мощности завода «Мотор Сич», на котором производятся двигатели для турецких беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI, используемых ВСУ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет ТАСС. По словам Рогова, спецагенты из Польши, Соединенных Штатов и Великобритании хотят вывезти станки и оборудование с завода за пределы Украины, чтобы продолжить военную поддержку ВСУ с безопасной территории.

Сегодня идут действия со стороны западных спецслужб, со стороны непосредственно Польши, США и особенно Великобритании на предмет того, чтобы данное предприятие не просто работало на наших противников, а еще [мощности] были вывезены за пределы Украины, действия предпринимаются, — заявил Рогов.

Спикер агентства также отметил важность вклада «Мотор Сич» в экономику и оборонно-промышленную сферу Запорожской области, что в данный момент «работает на противников».

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что двигателями, спроектированными и производимыми на запорожском заводе «Мотор Сич», оснащены многие самолеты военно-транспортной авиации России. По мнению специалиста, не исключено, что российская сторона надеялась на взятие завода под контроль, что позволило бы поставлять его продукцию в РФ.