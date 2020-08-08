Советник Зеленского рассказал, сколько стоит восстановить Донбасс

https://static.news.ru/photo/223adb64-d9a2-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сумму, которую необходимо потратить на восстановление неподконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины, назвал советник главы страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он считает, что Донбасс обойдётся бюджету страны в $10 млрд. По словам Устенко, это 5–7% ВВП Украины.

Устенко отметил, что в случае реинтеграции Донбасса нужно будет создать фонд, в котором в том числе будут донорские средства, передаёт «Интерфакс-Украина».

До этого в материале украинского издания «Апостроф» было отмечено, что сейчас между Киевом и Донбассом опускается «железный занавес». Дело в том, пояснил автор материала, что пока Киев не может мирным путём вернуть неподконтрольные территории, у жителей Донбасса всё больше складывается образ врага в лице Украины.

В апреле 2014 года украинские власти развернули военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость после событий на Майдане и госпереворота. В 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они предусматривают конституционную реформу в Донбассе с проведением местных выборов. Кроме того, согласно минским договорённостям, региону должен быть предоставлен особый статус.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти не хотят решать вопрос по Донбассу, поэтому они усердно «не понимают» Минских соглашений.