В МВД сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района В МВД сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района Сигуту

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На главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение, написал замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате чиновник не пострадал.

Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны, — сообщил Селиванов.

Силовик отметил, что на текущий момент на месте покушения ведутся оперативно-следственные действия. По его словам, подробности произошедшего будут опубликованы позже. По мнению Селиванова, главными пострадавшими при любых попытках диверсий остаются мирные жители. Он пообещал, что каждый, кто попробует нарушить мирную жизнь на подконтрольных РФ территориях, обязательно впоследствии понесет наказание.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые пытались взорвать машину главы регионального Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева с помощью самодельного взрывного устройства. Во время признательных показаний Сереженько заявил, что он вместе с напарником действовал по указу Главного управления разведки Минобороны Украины.