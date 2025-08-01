Сотрудников бундестага решили обучить йоге и пилатесу Bild: бундестаг ищет тренеров по йоге для снижения стресса у сотрудников

Отдел закупок бундестага приступил к поиску инструкторов по пилатесу и йоге, сообщает Bild. По данным издания, таким образом в немецком парламенте планируют снизить стресс у сотрудников.

Отдел закупок бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу! Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления с помощью асан (поз) и пранаям (дыхательных упражнений) у сотрудников администрации бундестага, – говорится в публикации.

Участие в программе депутатов и их сотрудников не предусмотрено. Курсы будут проводиться с февраля 2026 года по январь 2030 года. Сотрудники администрации бундестага будут изучать метод снижения стресса, чтобы предотвратить негативные последствия для здоровья.

На занятиях пилатесом будут практиковать комплексную тренировку тела, направленную на укрепление и проработку глубоких мышц. Занятия будут проходить в зале в одном из зданий бундестага. Курсы для сотрудников администрации бундестага будут стоить всего €30 (2,7 тысячи рублей) за 15 занятий.

Ранее психолог Татьяна Чернякова заявила, что медитации, сон, йога, правильное питание и способность управлять своей реакцией на негативные события помогают повысить стрессоустойчивость. По ее словам, для успешной борьбы с отрицательными событиями и их накоплением необходимо постоянно работать над собой. Татьяна Чернякова отметила, что повышению стрессоустойчивости также способствуют регулярные физические нагрузки: они помогают сбалансировать уровень кортизола и стимулируют выброс эндорфинов, серотонина и дофамина.