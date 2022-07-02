Спецслужбы России предотвратили крупный теракт в Херсоне

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Российские военнослужащие патрулируют территорию в Херсоне

Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Херсоне, сообщается в Telegram-канале главка МВД по Херсонской области. Злоумышленники планировали серию взрывов с использованием конденсаторной подрывной машинки, уточнили в ведомстве.

Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что теракт запланировали бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком. Благодаря спецслужбам Украины Маруняку удалось скрыться.

30 июня в Херсоне, в районе телевышки, рядом с местным СИЗО, прогремел взрыв. В результате произошедшего никто не пострадал. Взорвавшееся устройство повредило городскую инфраструктуру, в том числе забор телевышки.

По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, взрыв являлся терактом, цель которого — «запугать местных жителей». Она отметила, что рядом с телевышкой сработало самодельное взрывное устройство.