В Херсоне прогремел взрыв ТАСС: в районе телевышки в центре Херсона произошел взрыв

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В центре Херсона в четверг вечером, 30 июня, прогремел взрыв, передает ТАСС. По предварительным данным, взрыв произошел в районе телевышки, рядом с местным СИЗО. По информации агентства, пострадавших нет. «Известия» в свою очередь опубликовали первые кадры с места происшествия.

Сообщается, что имеются повреждения забора телевышки, внешне похожие на последствия разрыва снаряда, выпущенного с территории, подконтрольной ВСУ. Очевидцы сообщают, что за несколько минут до взрыва они увидели у забора черный пакет неизвестного происхождения. Как передает корреспондент издания, каких-либо осколков боеприпаса на данный момент не обнаружено.

Накануне российские силовики в Херсонской области задержали диверсионную группу украинских террористов. Они имели на руках ПЗРК «Игла», стрелковое оружие, противотанковые мины и ручные гранатометы.

Ранее власти Новороссийска ввели режим ЧС, обнаружив взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Им оказался глубоководный минный защитник 1943 года выпуска, который представляет собой фугасный снаряд. Его нашли в зоне безопасности причала Каспийского трубопроводного консорциума.