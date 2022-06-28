Власти Новороссийска ввели режим ЧС, обнаружив взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны 27 июня. Им оказался глубоководный минный защитник 1943 года выпуска, который представляет из себя фугасный снаряд. Фугас нашли в зоне безопасности причала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в документе, опубликованном на сайте местной администрации.
В заявлении уточняется, что режим ЧС в причальной зоне будет действовать 29 и 30 июня. Также в эти даты планируется уничтожение объекта.
Ранее в Симферопольском районе Крыма, где несколько населенных пунктов подтопило из-за ливней, ввели режим ЧС. Накануне глава района Денис Кратюк сообщил, что объявить о ЧС планируется в четырех сельских поселениях: Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское.
После этого в Белогорском районе Крымского полуострова ввели режим ЧС. Подтопление десятка домов произошло в результате того, что река Карасевка вышла из берегов. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.