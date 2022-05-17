Сотни граждан Чехии отозвали свои заявки на вступление в ряды ВСУ Lidovky.cz: треть заявок чешских граждан на поступление в ВСУ отозваны

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Сотни граждан Чехии, желавшие вступить в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) в марте 2022 года, передумали и отозвали свои заявки, сообщает Lidovky.cz. Как сообщается, в марте Минобороны страны зарегистрировало 600 просьб и запросов о возможности поступления в украинскую армию, при этом на данный момент количество официальных кандидатов уменьшилось до 400.

Моя жена убедила меня, она беспокоилась обо мне, у нас двое общих детей, — рассказал один из добровольцев.

Чешское законодательство запрещает гражданам службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в республике. 11 мая президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к украинской армии.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что граждане других стран, которые приезжают на Украину, чтобы воевать, должны понести ответственность по всей строгости закона. По его словам, жители Донбасса воюют за возможность жить, а эти люди пришли на их территорию, чтобы убивать и зарабатывать.