Сотни человек протестуют против «санитарной диктатуры» в Ницце

https://static.news.ru/photo/08856a9e-790d-11eb-bf23-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/PoliceNat06/Global Look Press

Во французской Ницце проходит акция протеста против решения властей о введении карантина в выходные дни. В ней участвуют около 400 человек.

Митинг организован активистами ассоциации «Патриоты». Они называют меры, принимаемые властями в связи с пандемией коронавируса, «санитарной диктатурой». Протестующие собрались у дворца правосудия, многие из них без защитных масок, передаёт телеканал BFM.

Накануне полиция усилила патрулирование в Ницце с целью контроля за соблюдением санитарных мер. Стражи порядка провели около сотни проверок, по итогам которых оштрафовали за отсутствие масок 12 человек.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Франция занимает шестое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 85,7 тысячи человек.

Власти Ниццы из-за ухудшения эпидситуации установили режим самоизоляции на период выходных. Жителям и туристам разрешается выходить на улицы только по уважительным причинам. Пляжи и набережные закрыты.

Ранее NEWS.ru писал, что в Брюсселе несколько сотен человек приняли участие в незаконной акции протеста против карантинных мер. При разгоне они бросали в полицейских петарды. Несколько наиболее агрессивно настроенных протестующих были задержаны.