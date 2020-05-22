Сорос заявил, что пандемия коронавируса угрожает выживанию Евросоюза

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что пандемия коронавируса угрожает выживанию Европейского союза. Инвестор считает, что блоку необходимо принять меры для увеличения бюджета и оказания помощи странам, наиболее пострадавшим от коронакризиса.
В интервью газете De Telegraaf Сорос
В обычное время они даже не должны рассматриваться. Но если Евросоюз не сможет рассмотреть их сейчас, он, возможно, не сможет пережить проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время. Это не теоретическая возможность; это может быть трагическая реальность, — подчеркнул Сорос.
Ранее NEWS.ru писал, что на встрече 19 февраля эксперты ЕС недооценили угрозу распространения коронавируса. Они пришли к выводу, что риск вспышки инфекции в Европе невысокий.
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