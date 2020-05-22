Сорос заявил, что пандемия коронавируса угрожает выживанию Евросоюза

https://static.news.ru/photo/c8e403f2-9c29-11ea-9477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что пандемия коронавируса угрожает выживанию Европейского союза. Инвестор считает, что блоку необходимо принять меры для увеличения бюджета и оказания помощи странам, наиболее пострадавшим от коронакризиса.

В интервью газете De Telegraaf Сорос сказал , что исключительные обстоятельства требуют исключительных мер, таких как облигации без даты погашения или консоли (ценные бумаги).

В обычное время они даже не должны рассматриваться. Но если Евросоюз не сможет рассмотреть их сейчас, он, возможно, не сможет пережить проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время. Это не теоретическая возможность; это может быть трагическая реальность, — подчеркнул Сорос.

Ранее NEWS.ru писал, что на встрече 19 февраля эксперты ЕС недооценили угрозу распространения коронавируса. Они пришли к выводу, что риск вспышки инфекции в Европе невысокий.