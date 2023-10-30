Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском Польский писатель Твардох: украинские солдаты ненавидят Зеленского

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Военнослужащие ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох, побывавший в зоне боевых действий. По его словам, которое приводит издание Interia Wydarzenia, из всех представителей украинской власти уважением военных пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный.

Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. Об остальных политиках, действительно всех, я слышал от солдат слова, которые вообще считаются вульгарными. О президенте тоже. Они его ненавидят, — сказал писатель.

Он добавил, что отношение к конфликту в рядах ВСУ противоречивое. Многие солдаты вообще не хотят воевать, а те, кто настроен на победу и возвращение к границам 2014 года, понятия не имеют, как достичь этих целей в условиях нехватки оружия и боеприпасов.

Ранее западные СМИ писали о конфликте между Залужным и Зеленским. Суть его состоит в том, что главком ВСУ считает контрнаступление завершенным из-за неспособности войск пробить оборону ВС России, а президент Украины не признает этого, опираясь на мнение Запада. В публикации отмечалось, что в Киеве опасаются перемены отношения западных союзников к поддержке ВСУ.