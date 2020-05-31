Социальной сети Twitter предложили новую «прописку» из-за Трампа

https://static.news.ru/photo/d7a2f01e-a3b4-11ea-ab87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Министр цифровых технологий Франции Седрик О предложил владельцам социальной сети Twitter перенести штаб-квартиру во Францию в связи с «нападками» президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что пока это не официальное приглашение, но Франция будет чрезмерно рада такому решению компании.

Если по разным причинам будет слишком много нестабильности, Европа, особенно Франция, будут рады приветствовать компанию, — привело слова министра агентство Bloomberg.

Как писал NEWS.ru ранее, социальной сети Twitter предложили «переехать» в Германию. Уполномоченный Министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек лично обратился в Twitter к основателю социальной сети Джеку Дорси. Он отметил, что Twitter будет свободна от критики правительства, а также в борьбе с фейками и ложной информацией.