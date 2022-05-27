Собор УПЦ заявил о полной независимости и самостоятельности от РПЦ

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Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Российской православной церкви (РПЦ), об этом говорится в постановлении Собора, передаёт ТАСС. Представители украинской церкви выразили несогласие с позцией Московского патриарха Кирилла относительно спецоперации на Украине. Также УПЦ призвала стороны начать мирные переговоры.

Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви, — говорится в документе УПЦ.

С 2018 года на Украине существуют две православные церкви: УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви, и Православная церковь Украины, которая образовалась путем слияния неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. ПЦУ признана Константинопольским патриархатом, РПЦ ее не признает.

Ранее в Верховную раду Украины был внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии её недвижимости и иного имущества. По данным законопроекта, правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках данного закона.

Как заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, эта инициатива в случае одобрения лишь усугубит общественное противостояние в религиозной сфере и вызовет ещё больше ненависти и насилия.