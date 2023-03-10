СМИ выяснили, какой удар Польша нанесла по Зеленскому Daily Express: решение Варшавы по беженцам с Украины ударило по Зеленскому

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

«Ударом» по Владимиру Зеленскому назвала британская газета Daily Express решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье. Новые правила вступили в силу с 1 марта. Варшава объяснила свое решение неспособностью продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев.

Решение распространяется на тех беженцев, которые находятся в стране более 120 дней. Они станут оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых в сутки (около 700 рублей). Начиная с мая украинским гражданам придется оплачивать уже 75% стоимости проживания, если они находятся в Польше более 180 дней. При этом суточный предел составит 60 злотых (около одной тысячи рублей).

Как пояснил глава польского МИД Мариуш Каминьский, Варшава ранее получила €123 млн из специального миграционного фонда Евросоюза, но этих средств оказалось недостаточно. Также власти, объясняя свои действия, сослались на мнение экспертов, которые заявили, что оптимальная помощь беженцам не должна продолжаться более одного года.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Польше находятся порядка 950 тысяч беженцев с Украины.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам средства. По информации газеты, речь идет о двух миллионах злотых (более $450 тысяч), перечисленных в рамках пособий «500+» и «300+», которые Варшава выделяет на каждого ребенка. На возврат средств у семей есть два года. К настоящему моменту удалось вернуть только 35,4 тысячи злотых, что составляет около $8 тысяч.