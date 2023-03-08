Полина Шестак

Польша потребовала от украинских беженцев $450 тысяч Польша намерена вернуть необоснованно выплаченные беженцам пособия более чем на $450 тысяч

8 марта 2023 в 16:04

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша: украинские беженцы стоят в очереди на вход в Таурон-Арену в Кракове