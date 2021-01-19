СМИ: в Нидерландах планируют ужесточить карантинные меры

https://static.news.ru/photo/ac11ebec-5a63-11eb-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sylvia Lederer/XinHua

Власти Нидерландов планируют ввести дополнительные карантинные меры для сдерживания распространения коронавируса в стране. Позже 19 января правительство объявит о дополнительных ограничениях, анонсировало государственное телевидение страны.

Точных данных о том, как именно планируют ужесточить карантинные меры в Нидерландах, пока неизвестно, СМИ предполагают, что власти могут объявить о введении комендантского часа. Отмечается, что такой вопрос стоял на повестке дня в последнее время, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вероятнее всего, власти с пятницы — 22 января — введут комендантский час с 20:00 до 04:00, жителям страны будет запрещено по вечерам выходить из дома без уважительных причин.

Согласно последним данным, с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 917 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали более 13 тысяч человек. В декабре власти страны ввели жёсткие карантинные меры, в стране были закрыты большинство магазинов, фитнес-клубы, развлекательные заведения и др. Эти меры будут действовать по меньшей мере до 9 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям Словакии запретили выходить на прогулки без справки об отрицательном тесте на коронавирус. Страной с самым высоким в ЕС показателем заболеваемости коронавирусом в расчёте на 100 тысяч человек является Чехия.