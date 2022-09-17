СМИ узнали о тайной спецподготовке украинских военных во Франции Politico: Франция может тайно проводить специализированное обучение украинских военных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Франция может тайно проводить специализированное обучение украинских военных. При этом официально Париж отказался от массовых тренировок бойцов ВСУ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского Министерства обороны.

По информации издания, с начала спецоперации РФ Франция провела подготовку порядка 40 украинских военных. По большей части их обучали пользоваться самоходными гаубицами. Однако по словам чиновника, руководство страны может тайно проводить определенные «специализированные» учения.

Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем, — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что инициативы Лондона казалось недостаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос.

Издание также сообщает, что в настоящее время проводятся обсуждения по поводу создания учебной базы в рамках НАТО. Некоторые из членов Альянса при этом утверждают, что создание подобной базы подтвердит тезисы Москвы о том, что НАТО — не просто оборонительный союз.

Как полагают некоторые западные специалисты, на фоне наступления бойцам ВСУ может потребоваться дополнительная подготовка. Однако на переобучение целой армии уйдет не менее года.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз прорабатывает вопрос создания отдельной миссии для подготовки ВСУ. Он указал, что она будет организована не на территории Украины, а в одном из соседних государств.

Военный историк Евгений Норин назвал идею главы евродипломатии опасной. По его словам, если учения украинских военных в Европе встанут на поток, для ВС РФ это станет достаточно серьезной проблемой. Он отметил, что предотвратить массовое повышение квалификации противника можно поддержанием интенсивности боевых действий со своей стороны, чтобы «у ВСУ попросту не было времени учиться».