ЕС создаст миссию по подготовке украинских солдат Боррель: ЕС создаст миссию для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины

Фото: flickr

Солдаты вооруженных сил Украины

Евросоюз прорабатывает вопрос создания отдельной миссии для подготовки украинских солдат, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В ходе пресс-конференции, которая транслировалась Европейской службой внешних связей в Twitter, он указал, что она будет организована не на территории Украины, а в одном из соседних государств.

Это будет важная миссия. <...> Это будет не на Украине, а в соседней стране. Мы не собираемся делать это на территории Украины, — сказал Боррель.

Вопрос о создании миссии будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое пройдет в Чехии 29 августа.

16 июля РИА Новости сообщило, что в 2021 году семь из 11 ежегодных курсов для подготовки сержантского состава украинских войск вели инструкторы из Швеции, Литвы, Канады и еще нескольких стран — членов НАТО. В программу подготовки входили элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в Североатлантическом альянсе. Курс лидерства базового уровня проводился в соответствии с натовскими правилами управления подразделениями на тактическом уровне TLP.

В мае сообщалось, что США обучили 310 украинских военных обращаться с гаубицами типа М777. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские инструкторы также учили бойцов ВСУ пользоваться радарами системы ПВО и броневиками.