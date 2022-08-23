Названо «противоядие» к миссии ЕС по подготовке бойцов ВСУ в Европе Военный историк Норин: противоядием к миссии ЕС по подготовке солдат ВСУ является усиленное давление на Украину

Фото: МО Украины

Военный историк Евгений Норин в беседе с NEWS.ru назвал опасной идею главы евродипломатии Жозепа Борреля о создании в ЕС миссии по подготовке солдат ВСУ. По его словам, если учения украинских военных в Европе встанут на поток, для ВС РФ это станет достаточно серьезной проблемой. Он отметил, что предотвратить массовое повышение квалификации противника можно поддержанием интенсивности боевых действий со своей стороны, чтобы «у ВСУ попросту не было времени учиться».

Если противник сможет поставить это дело на поток, то для нас это будет достаточно проблематично. Не смертельно, но достаточно опасно. Лечится это собственными активными действиями — наносить противнику тяжелые потери, вынудить его бросать в бой то, что есть, — сказал эксперт.

Он добавил, что страны Европы «не особо воюющие». Однако, по его словам, это не значит, что их военные плохие и допускается недооценивать их подготовку. Норин также отметил, что бойцов ВСУ смогут обучить в европейских миссиях всему, что должен уметь пехотинец: от азов подрывного дела до огневой и медицинской подготовки.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз прорабатывает вопрос создания отдельной миссии для подготовки ВСУ. Он указал, что она будет организована не на территории Украины, а в одном из соседних государств. Сообщается, что вопрос о запуске проекта будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран ЕС, которое пройдет в Чехии 29 августа.