СМИ узнали о решении Германии отправить на Украину запрошенные гаубицы Welt am Sonntag: в Германии решили отправить на Украину запрошенные гаубицы

Фото: Социальные сети

После двух месяцев колебаний правительство Германии разрешило поставить украинской армии 18 самоходных гаубиц RCH-155. Общая стоимость поставки составит 216 млн евро. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

По данным издания, в июле текущего года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил своей германской коллеге Кристине Ламбрехт, что Киев планирует заказать вооружение у компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Производитель гаубиц также предложил организовать обучение украинских военных обращению с RCH-155 и пообщеал поставить запчасти к вооружению. При этом отмечалось, что передача заказа будет возможна не ранее, чем через 30 месяцев.

Welt уточняет, что немецкая компания могла начать производство оружия только после поступления сигнала от официального Берлина о разрешении экспорта гаубиц на Украину.

4 сентября Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Киеву оружие без координации cо своими союзниками. Он добавил, что страна наряду с Великобританией и США предоставляет Киеву реактивные системы залпового огня. При этом ФРГ сотрудничает с Нидерландами в поставках гаубиц.

4 августа, в немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Также среди главных требований протестующих были отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».