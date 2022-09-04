Германия не будет поставлять оружие Киеву без согласования с партнерами Шольц заявил, что ФРГ не будет поставлять Киеву оружие без координации с союзниками

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять Киеву оружие без координации cо своими союзниками, сообщает телеканал ZDF. Он добавил, что Германия наряду с Великобританией и США предоставляют Киеву реактивные системы залпового огня. При этом страна сотрудничает с Нидерландами в поставках гаубиц.

Мы поставляем очень эффективное оружие — всегда в координации с нашими друзьями и союзниками. Все решения хорошо продуманы, я хочу ясно заявить, что придерживаюсь этого. Со стороны Германии не будет односторонних шагов, — рассказал Шольц.

На сегодняшний день, согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин поставил Украине оружия и военного оборудования на сумму €686 миллионов.

Глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Марго Гросберг ранее заявил, что специальная операция России на Украине через несколько месяцев перейдет в статичную стадию из-за погоды. Так глава разведки Минобороны страны прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над всей Украиной до конца года. Он добавил, что у Киева осталось семь — девять недель до окончания активных боевых действий. Он призвал Запад продолжать поставки оружия Украине, чтобы сохранить боеспособность украинских военнослужащих.